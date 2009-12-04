Создать шаблон для Wordpress (2)

Требуется на основе рисунка - макета в формате jpg создать шаблон для Wordpress.

Макет приложен.

Прошу отвечать фрилансеров, свободных в данный момент от другой работы, неуверенные в своих силах также не обращайтесь (поберегите свое и мое время и нервы).

Срок исполнения - "вчера".