Мелкие доработки джумла

В приложении ТЗ Вот ссылка на шаблон http://cms.template-help.com/magento_25604/ Шаблон включает инсталятор системы маженто. Тот кто с такими работал – тот знает. Сам шаблон вышлю после того как предварительно договоримся. Систем оплат подключать не нужно. Требования к исполнителю: -опыт работы с маженто ...
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срок до завтра
в личку, аську до выбора в проекте не отвечаю
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