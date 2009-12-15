Перевести сайт на свежую Джумлу

Необходимо доделать сайт (социальная сеть lite), построенный на Joomla. На текущий момент сделано более половины: натянут дизайн, созданы необходимые разделы и рубрики. Не до конца доделаны профили, фото- и видеогалереи. Наибольшей доделки требует система рейтингов и голосований. ...
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Небольшой сайт - 66 страниц на древней ЦМС Joomla надо поставить на свежую версию
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