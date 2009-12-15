Перевести сайт на свежую Джумлу

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок206 просмотров
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Небольшой сайт - 66 страниц на древней ЦМС Joomla надо поставить на свежую версию

14 лет назад
vladisb
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Award
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день
Перенос сайта на новый движок.С работой справился хорошо. Небольшие задержки по срокам, но и работы оказалось чуть больше запланированного. Часто в онлайне, в общем хорошие впечатления. Могу рекомендовать.
Сотрудничеством очень доволен. Отличный заказчик, знает что если работы оказалось больше, то необходимо доплатить (что является очень положительным качеством). Оплата своевременная, без задержек. Рекомендую!
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