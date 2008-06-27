Придумать домен для сайта мониторинга обменников

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок518 просмотров

Нужно придумать не очень длинный но подходящий по смыслу домен для сайта мониторинга обменников. Желательно в домене com

17 лет назад
AlexN
44 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

fiona76
Куздра 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$5
Помогла придумать короткий понятный домен для сайта мониторинга обменных пунктов. За что я примного благодарен.
Хороший заказчик: вежливый и порядочный. Побольше бы таких!

Заявки фрилансеров

fiona76
Куздра 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тексты для сайтов сертификационных центров

    Для долгосрочной работы требуется удаленный копирайтер, для написания текстов на сайт(ы). Тематика сайта: сертификация продукции. Оплата сдельная от 200р за 1000 знаков. Подробности в ответ на резюме по адресу [email protected]. Чем более подробное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Статьи и интервью для сайта

    Статьи Для Сайта managery.ru, так же интервью. Предлагайте цену за статью (1-2 стр а4). Если готовы на бесплатной основе рассмотрим все предложения. Так же запускается Online журнал Манагеры.Ру нужны авторы

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать странички для сайта по шаблону

    Есть 33 файла в которых содержится текст SQL запроса (сразу скажу что ничего о SQL знать не надо) и описание, вот пример файла: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ /*This SQL script uses Demos database. ...

    HTMLSQL
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Статья IT-тематики

    $50

    Статья на IT-тематику для публикации на крупных IT сайтах. Статья может быть из серии "новости IT", важно, чтобы она была компетентной, актуальной и интересной. В тексте статьи должна один раз упоминаться фраза ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Текст для сайта Дизайн / Креатив компании

    Необходимо написать короткий текст для сайта, красиво описывающий предоставляемые услуги: Первая страница - Приветствие Веб-дизайн Дизайн Мультимедия Полиграфия Программирование Программный дизайн Интернет-проекты (создание / управление) ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать описание проекта по экземпляру

    Нужно Ннаписать описание проекта по экземпляру: BestChahg.com - Мониторинг обменных курсов, хороший вариант для поиска лучших, более выгодных для вас курсов обмена электронных валют Это инструмент позволяющий потратив всего пару минут ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка листовки для direct-mail

    Разработка макета и текста листовки А4 или А5 для проведения рекламной рассылки по почте. Рекламируются услуги по обслуживанию компьютерных сетей, телефонии, легализации ПО, обеспечения безопасности (подробнее: http://elias.ru/localnet/). Листовка не должна быть типа "компьютерная помощь на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад