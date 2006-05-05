AlexN

Алексей Никифоров AlexN

 
42 годаРоссия/Новомосковск
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
fiona76
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Придумать домен для сайта мониторинга обменников
Хороший заказчик: вежливый и порядочный. Побольше бы таких!
Помогла придумать короткий понятный домен для сайта мониторинга обменных пунктов. За что я примного благодарен.
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