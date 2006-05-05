Требуется качественный перевод с рус на англ язык не большого текста (703 знака без пробелов). Напишите ваши расценки.
- Переводы19 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо обновить форум на движке IPB. Надо поставить новую версию форума 3.2.3 и подключить к нему базу от старой версии. Пишите ваши цены и сроки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен опытный программист для написания скрипта hyip монитора. Пример: http://www.goldcoders.com/hyiplisterpro/ админка http://www.goldcoders.com/hyiplisterpro/admin.php логин: admin пасс: demo Пишите ваши цены и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
После раскодировки скрипта, он выдает ошибки, которые необходимо устранить. Скрипт на PHP. Пиши ваши расценки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется программист для написания скрипта мониторинга HYIP программ с поддержкой мульти-язычнности. С последующем оказанием поддержки. Опыта в написании тех заданий нет. Поэтому нужен программист, у которого имеется опыт в написании подобных скриптов. Жду ваших предложений.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно придумать не очень длинный но подходящий по смыслу домен для сайта мониторинга обменников. Желательно в домене comКопирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно качественно со смыслом перевести текст на русский язык http://webfile.ru/1392389Переводы31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать обменник под ключ. Валюта WMZ WMR E-Gold. Так же нужна партнерка. Курсы валют должны меняться в зависимости от курса ЦБ с возможность установки моих %.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен скрипт для сбора емайлов.Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад