Требуется программист для написания скрипта мониторинга HYIP программ с поддержкой мульти-язычнности. С последующем оказанием поддержки. Опыта в написании тех заданий нет. Поэтому нужен программист, у которого имеется опыт в написании подобных скриптов. Жду ваших предложений.