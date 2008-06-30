Требуется написать статью

Дмитрий производит впечатление очень умного и знающего, что он хочет заказчика. Терпелив, если, конечно, не зависать с ответом в аське более 2-х секунд. С пониманием относится к тому, что текст должен не только нести информацию, но и легко читаться. Общение в целом проходило легко. Словом, Дмитрий относится к тому типу заказчиков, с которыми можно не только поработать, но и у которых можно чему-то научиться.