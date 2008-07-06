Нужно написание статей по тематике Натур.камень

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Завершен20 заявок402 просмотра

Требуется недорогое написание статей по следующим тематикам:

натуральный камень (мрамор, гранит, травертин, лимра)

изделия из натурального камня

отделка строений, помещений и интерьеров натуральными плиточными материалами

а также по теме:

мода, женские сумки

мода, женская обувь (и подвиды: балетки, сапоги, туфли, босоножки...)

Материал должен быть УНИКАЛЬНЫМ. Уникальность проверяется.

Жду предложений.

Написание статей
17 лет назад
businessmediagr
Алekсандр 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

NataliaFilia
Наталия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$4
Работать понравилось. Красивые, "легкие", УНИКАЛЬНЫЕ тексты, порой даже с приятной долей лирики. Работа сдается в срок. Наталия весьма обходительна и приятна в общении, чутко реагирует на пожелания заказчика. Никаких проблем не возникло, все отлично. Продолжаем сотрудничать.
Александр очень хороший заказчик, находится всегда на связи с исполнителем, оплата в сроки, четкое ТЗ. Вообщем все как нужно. Правильный заказчик! Буду и дальше работать на него!
juzzz
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
17 лет назад
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
Быстро вникаете в суть дела, не нужно тратить массу времени на долгие объяснения и переобъяснения, делаете все в срок и на достойном уровне. Спасибо, буду продолжать сотрудничать!
Очень приятно работать с Александром. Быстрая и точная постановка задачи и оплата.

Заявки фрилансеров

NataliaFilia
Наталия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
juzzz
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
17 лет назад
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

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