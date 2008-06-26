Рерайт новостей

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Закрыт24 заявки469 просмотров

Требуется рерайтер, для ежедневного рерайта(кроме выходных) 3 новостей, цена 1$ за 1000 зн. без пробелов. Оплата раз в 2 недели через яндекс деньги.

17 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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