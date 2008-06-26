Для долгосрочной работы требуется удаленный копирайтер, для написания текстов на сайт(ы). Тематика сайта: сертификация продукции. Оплата сдельная от 200р за 1000 знаков. Подробности в ответ на резюме по адресу [email protected]. Чем более подробное ...
Рерайт 3-х статей
Требуется рерайт 3-х статей (глубокий) прикреплены
Заявки фрилансеров
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