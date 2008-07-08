Нужен Сео-рерайт. Тематика -знакомства.

Нужно сделать сео-рерайт текста. Тематика - знакомства, клуб общения. Нужно - подобрать тексты о знакомствах и сделать рерайт с нужными нам ключевыми словами. В тексте будут и маленькие советы как лучше знакомиться,и что важно в знакомствах и описание отдельных функций сайта и чем это поможет посетителям и т.д.. 42 небольших текста , размером с абзац. думаю знаков по 1500-2000

Да, сорри, тексты уже ест в наличии.... из них надо будет выбрать по смыслу...