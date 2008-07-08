Нужен Сео-рерайт. Тематика -знакомства.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок466 просмотров

Нужно сделать сео-рерайт текста. Тематика - знакомства, клуб общения. Нужно - подобрать тексты о знакомствах и сделать рерайт с нужными нам ключевыми словами. В тексте будут и маленькие советы как лучше знакомиться,и что важно в знакомствах и описание отдельных функций сайта и чем это поможет посетителям и т.д.. 42 небольших текста , размером с абзац. думаю знаков по 1500-2000

Да, сорри, тексты уже ест в наличии.... из них надо будет выбрать по смыслу...

17 лет назад
panagorny
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
19 отзывов

Выбранные исполнители

Gatinha
45 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
$40
Все было на уровне!Качественно и объективноподошла к делу! В сроки выполнила работу, дала полезные советы. Спасибо! Рекоммендую!
От сотрудничества с Павлом осталось море положительных эмоций. Отличный заказчик: четко знает, что хочет, приятен в общении и платит вовремя.
NataliaFilia
Наталия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$1
2 дня
Все замечательно! Быстро и качественно выполнила работу по нашим требованиям. Спасибо! Рекоммендуем...
Павел - заказчик, который четко знает что хочет получить от исполнителя, и что самое главное, умеет доходчиво это ему объяснить. Работать с Павлом очень понравилось, приятное общение, оплата в срок. Вообщем, все качества отличного заказчика пресутствуют. Буду работать на Павла, надеюсь, еще много раз.

Заявки фрилансеров

Gatinha
45 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад

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