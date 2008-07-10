Нужен текст для сайта (копирайтинг)

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  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок213 просмотров

Нужно будет для фирмы занимающейся монтажем оборудования текст нормальный составить. грамотный.

знаков не особо много.

кто возьмется ?

17 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$25
Быстро, качественно и в срок. видно настоящего профи. приятно работать.
Очень приятный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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