Необходим глубокий рерайт статьи, находящейся в приложенном файле. Должны получиться 2 статьи по 2000 зн. без пробелов. Оплата за 2 статьи 4$, на кошелек вебмани. Оставляйте свои координаты и срок, необходимый для выполнения ...
Глубокий рерайт IT-статьи
Требуется глубокий и качественный рерайт одной статьи на компьютерную тематику.
Объем - 2500 символов без пробелов. Оплата 1 у.е. за 1000 символов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Объем полученного текста должен быть не менее исходного, но не более 3000 символов без пробелов.
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