Глубокий рерайт IT-статьи

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок357 просмотров

Требуется глубокий и качественный рерайт одной статьи на компьютерную тематику.

Объем - 2500 символов без пробелов. Оплата 1 у.е. за 1000 символов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Объем полученного текста должен быть не менее исходного, но не более 3000 символов без пробелов.

17 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранные исполнители

RY
50 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$3
OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$3
И снова Ольга написала просто великолепный рерайт. От работы с ней у меня только положительные впечатления.
Я очень рада, что мне снова довелось поработать с Артёмом. И снова очень приятные впечатления от работы. Всем рекомендую!
mrcpk345
Jury 
62 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$3
vi-vi90
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
$3
prestigo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$1
1 день
Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$3
Хороший рерайт, приятен в общении, все точно в срок.
Конкретное тз, конкретные требования. Оплата точно в срок. Серьезный заказчик. С такими хотелось бы сотрудничать постоянно!

Заявки фрилансеров

RY
50 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
mrcpk345
Jury 
62 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
vi-vi90
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
prestigo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
7 отзывов
17 лет назад

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