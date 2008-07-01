Глубокий рерайт IT-статьи

Требуется глубокий и качественный рерайт одной статьи на компьютерную тематику.

Объем - 2500 символов без пробелов. Оплата 1 у.е. за 1000 символов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Объем полученного текста должен быть не менее исходного, но не более 3000 символов без пробелов.