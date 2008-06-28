Рерайтинг сайта

Есть сайт по автотематике.

Несколько сотен (ближе к 1000) описаний моделей автомобилей. Взятые из разных источников.

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задача.

Надо эти описания отрихтовать, с целью уникализации контента. Но - смысл не потерять.

инетерсуют расценки, примерные строки.

средняя длинна описания ~2000 символов (с пробелами и прочим)

необходимы базовые знания HTML (десяток тегов) - ибо в нём храниться в базе. Но - необязательно.