Рерайтинг сайта

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Закрыт12 заявок249 просмотров

Есть сайт по автотематике.

Несколько сотен (ближе к 1000) описаний моделей автомобилей. Взятые из разных источников.

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задача.

Надо эти описания отрихтовать, с целью уникализации контента. Но - смысл не потерять.

инетерсуют расценки, примерные строки.

средняя длинна описания ~2000 символов (с пробелами и прочим)

необходимы базовые знания HTML (десяток тегов) - ибо в нём храниться в базе. Но - необязательно.

HTML
17 лет назад
lissyara
Keda 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bessanavez
Валерий 
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

bessanavez
Валерий 
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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