Трбуется сделать описания к роликам

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Закрыт12 заявок263 просмотра

Сайт для взрослых, на сайте порядка 1000 роликов, к каждому нужно придумать небольшое оптимизированное описание. Уважаемые исполнители пишите пож АДЕКВАТНЫЕ цены. Кто работает по космическим ценам давайте не будем тратить наше общее время.

17 лет назад
dimastyic
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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