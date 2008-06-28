Требуется фриленс услуги на постоянной основе по наполнению медийного издания о “Современных Тенденциях в Мире Рекламы”. Наименование издания: MASCEA Journal. Периодика издания: 1 раз в месяц. ...
Трбуется сделать описания к роликам
Сайт для взрослых, на сайте порядка 1000 роликов, к каждому нужно придумать небольшое оптимизированное описание. Уважаемые исполнители пишите пож АДЕКВАТНЫЕ цены. Кто работает по космическим ценам давайте не будем тратить наше общее время.
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