50 статей для нового сайта

Требования:

* грамотность‚ знание русского языка

* умение грамотно и лаконично излагать свои мысли в письменной форме

* ответственность‚ усидчивость‚ исполнительность

Желательные требования (при необходимости -- научим):

* свободное владение ПК и Интернет

* опыт начальной оптимизации

* опыт обмена ссылками будет большим плюсом

* Обязательность, т.е. точное соблюдение указанных дедлайнов.

* Доступность (С вами легко можно выйти на связь)

Обязанности:

* написание 50ти статей объёмом до 300 слов на тему поиска работы, психологии офисной жизни и т.п.

Условия:

* возможность удалённой работы

* вознаграждение в 2000 рублей

* свободный график работы ( для нас важен результат)

Задача:

*На данный момент задача будущего сотрудника в написании около 50

на нужную нам тему. Статьи размеров от 250 до 400 слов не более.

Формату и правилам написания обучим. Нужные матерьялы предоставим.

Решение о принятии на работу будет принято до 2 июля 2008 года.

Приятного Вам дня.