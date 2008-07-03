Написать статью о фрилансе

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок700 просмотров

ТЗ:

Написать статью о фрилансе,как о методе заработка.Свободный стиль написания.

5 листов,из них:

1-общее описание фриланса.

2-необходимые знания.

3-описать процесс заработка и средние суммы по категориям.

4-лучшие ресурсы для фрилансера(описание)

5-как получить первый заказ новичку.

17 лет назад
d3rew
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Ineya
Тома 
42 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$200
1 день
Отличный специалист по копирайту!Работаем вместе не первый раз,и всегда выполняет работу на высшем уровне.Исполнитель из тех кому важны сроки и результат!Всем рекомендую. 10 Баллов!!!
Получилось очень интересное и продуктивное сотрудничество. Мартин внимательно отнесся к моей работе, вносил точные замечания и дельные предложения. Работать не мешал, а лишь всячески помогал! Оплатил сразу и в полном объеме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ineya
Тома 
42 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сценарий

    $500

    Требуется сценарист для разработки простого, но эффективного сценария. Суть - реклама услуг видеостудии, полный цикл изготовления: - стендовое видео - информационное видео - съемка и монтаж ивентов (как развлекательных так ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 4 статьи

    $200

    Срочно нужен автор-журналист по теме защита прав потребителей. оплата: 200 руб/тыс.знаков без пробелов после редактирования. Нужно сегодня 4 статьи по 6000 знаков. Темы: Медицинские услуги. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание описаний для регистрации в каталогах

    Нужны уникальные описания с ключевыми словами (не генерация программой) для сетки развлекательных ресурсов. Описания будут использоваться для регистрации в поисковых системах и для обмена ссылками. Сайты : www.realdosug.ru www.funworld.ru ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи по теме "паркинги, парковки"

    Требуется написание грамотных статей по тематикам: - паркинги - парковки - автостоянки - нехватка машиномест и решение проблемы с помощью парковочного оборудования - автоматические паркинги - механизированные парковки ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Трбуется сделать описания к роликам

    Сайт для взрослых, на сайте порядка 1000 роликов, к каждому нужно придумать небольшое оптимизированное описание. Уважаемые исполнители пишите пож АДЕКВАТНЫЕ цены. Кто работает по космическим ценам давайте не будем тратить наше общее время.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение медийного издания

    Требуется фриленс услуги на постоянной основе по наполнению медийного издания о “Современных Тенденциях в Мире Рекламы”. Наименование издания: MASCEA Journal. Периодика издания: 1 раз в месяц. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рерайтинг сайта

    Есть сайт по автотематике. Несколько сотен (ближе к 1000) описаний моделей автомобилей. Взятые из разных источников. ====== задача. Надо эти описания отрихтовать, с целью уникализации контента. Но - смысл не потерять. ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад