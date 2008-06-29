Написание описаний для регистрации в каталогах

Нужны уникальные описания с ключевыми словами (не генерация программой) для сетки развлекательных ресурсов.

Описания будут использоваться для регистрации в поисковых системах и для обмена ссылками.

Сайты :

www.realdosug.ru

www.funworld.ru

www.funportal.ru

www.platin.ru

Тематика развлечения.

Необходимо 30 уникальных описаний для каждого сайта. Объем от 150 до 250 символов.