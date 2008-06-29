Требуется сценарист для разработки простого, но эффективного сценария.

Суть - реклама услуг видеостудии, полный цикл изготовления:

- стендовое видео

- информационное видео

- съемка и монтаж ивентов (как развлекательных так и информационных)

- репортажи

для начала от Вас требуется написать синопсис, кратко и четко. с интересными вариантами будет продолжена работа.