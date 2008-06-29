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4 статьи
Срочно нужен автор-журналист по теме защита прав потребителей.
оплата: 200 руб/тыс.знаков без пробелов после редактирования.
Нужно сегодня 4 статьи по 6000 знаков.
Темы:
Медицинские услуги.
Автомобили.
Рынок общественного питания.
Строительство. Кто заплатит за недоделки?
Для рассмотрения вашей кандидатуры нужны примеры работ.
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