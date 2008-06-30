Нужно написать несколько статей на сайты.

Предложения оставлять в формате: цена за 1000/icq

В приват не писать все предложения оставляйте здесь подробности при личном общении.

Цены просьба оставлять реальные звезд с их гениальными произведениями просьба не беспокоить.

Спасибо доброй ночи.