Копирайтинг на англ. для кадрового агентства

$100
КопирайтингЗавершен11 заявок177 просмотров
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Здравствуйте, нужны тексты для сайта агентства, которое занимается подбором персонала. Тексты на англ, желателен высокий уровень языка.

12 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vladch29
39 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
3 дня
Уже не первый раз сотрудничаю с Владимиром. Английский у него на очень высоком уровне. И это не пустые слова - я сама долгое время жила за границей и знаю, о чем говорю. По качеству тексты Владимира не уступают тем, что написаны носителями языка. Все подготовлено вовремя, ни единого замечания. Спасибо огромное за прекрасную работу!
Илона - один из лучших заказчиков, которых я встречал на этом сайте. Умеет очень хорошо составлять ТЗ и подробно объяснить суть задачи, используя свой жизнерадостный и позитивный стиль общения. Желаю вам удачи, и обращайтесь еще. Ваши заказы для меня приоритетны.
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