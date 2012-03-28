Копирайтинг на англ. для кадрового агентства

Уже не первый раз сотрудничаю с Владимиром. Английский у него на очень высоком уровне. И это не пустые слова - я сама долгое время жила за границей и знаю, о чем говорю. По качеству тексты Владимира не уступают тем, что написаны носителями языка. Все подготовлено вовремя, ни единого замечания. Спасибо огромное за прекрасную работу!