Написать тех. задание для разработки сайта

$50
КопирайтингЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Написать тз для разработки сайта типа Blogun.ru

Минимальное содержаение тз:

1 Общий интерфейс

2 Интерфейс вебмастера

3 Интерфейс рекламодателя

4 Интерфейс администратора

5 Функционал

6 То, что-то упустил в предыдущих пунктах.

Желательно наличие оценки времени на разработку того или иного блока.

В ваших предложениях указывайте приблизительный размер ТЗ в символах.

12 лет назад
Argo_com
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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