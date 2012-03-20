Необходим рерайтинг по тематике автосервис

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо составить небольшое резюме на английском языке... Пример-исходник на "великом и могучем" предоставлю выбранному исполнителю. Сроки - не горит, но лучше справиться до конца недели. С меня положительный отзыв и, возможно, дальнейшее сотрудничество. Спасибо!