Описание 2 услуг. Приватно для karver

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка180 просмотров
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Требуется описать услуги создания медийной рекламы и предоставления в аренду интернет-магазинов. Каждый текст - 2000 знаков. Более подробно - при личном общении.

12 лет назад
adivlin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена качественно. Спасибо за работу, результатом очень доволен.
Благодарен Дмитрию за сотрудничество. Отличный заказчик! Рекомендую.
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