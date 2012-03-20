Описание 2 услуг. Приватно для karver

требуется написать описание для товаров интернет магазина. специализация магазина продажа сборных нaдувных баccейнов и аксессуаров. желательно чтобы копирайтер имел представление что такое нaдувные и кaркасные баccейны . На ...
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Требуется описать услуги создания медийной рекламы и предоставления в аренду интернет-магазинов. Каждый текст - 2000 знаков. Более подробно - при личном общении.
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