Поправить статью + написать еще одну

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КопирайтингЗавершен19 заявок261 просмотр
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Нужно поправить текст на главной dom-iz-kedra.ru

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12 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
cheremshina
Мейер 
52 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-1)
12 лет назад
$15
1 день
Тексты написаны быстро, также быстро поправлены по замечаниям. Результат работы можете увидеть в разделе о компания и на главной сайта http://www.dom-iz-kedra.ru
Прекрасный заказчик, настоящий профессионал. Во время выполнения заказа постоянно был на связи, подробно и терпеливо ответил на все вопросы по деталям проекта. Оплату произвел незамедлительно, сразу после сдачи текстов.
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