Нужна статья "Создание и продвижение сайтов"

КопирайтингЗавершен4 заявки168 просмотров
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Нужна качественая статья "Создание и продвижение сайтов" объем 2200-3000 знаков. Уникальность 100% по Адвего

40 руб. за 1000 знаков без пробелов

12 лет назад
xamtal
Леонид 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Kiso
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$9
2 дня
Отличный исполнитель все в срок, качество супер, написано все грамотно и интересно. Рекомендую
Интересно было придумать что-то креативное на столь избитую тематику. Как заказчик - прекрасный, составленное четкое ТЗ + моментальная оплата. Все довольны.
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