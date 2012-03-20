Написание положительных отзывов в Yandex Market

$500
КопирайтингЗакрыт17 заявок293 просмотра
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Необходимо написание положительных (живых) отзывов на Yandex Market.

Стоимость отзыва 75 рублей. Всего необходимо минимум 100 отзывов (частями)

Оплата за каждый с самого начала с момента размещения.

Пишите [email protected] Скайп: sssnick

Звоните 8 926-112-01-71

Борис

12 лет назад
BorisRolsky
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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