Срочный копирайт 20к символов

Здравствуйте. Для меня нужно будет написать резюме на 2 языках ( укр. и англ. ). Я хотел бы вам рассказать чем я занимаюсь, что я хочу видеть обязательно в резюме, и обсудить как это все ...
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Нужен срочный рерайт сео-текстов. Исходники предоставляю. 1.5$ за тысячу символов.
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