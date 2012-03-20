Создать резюме для web-разработчкa на двух языках

Здравствуйте. Для меня нужно будет написать резюме на 2 языках ( укр. и англ. ). Я хотел бы вам рассказать чем я занимаюсь, что я хочу видеть обязательно в резюме, и обсудить как это все лучше сделать. Обязательно живое общение (телефон или skype). Жду от Вас предложений.