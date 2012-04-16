Рерайт. Автотематика.

Требуется сделать рерайт сообщений с форума автотематики. В день желательно делать по 10-15 сообщений не больше.

Оплата за сообщение вне зависимости от кол-ва знаков в нем. Одно сообщение - это 2-3 предложения максимум.

Кому интересно - пишите ваши цены за 1 сообщение.