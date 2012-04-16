Рерайт. Автотематика.

КопирайтингЗавершен9 заявок258 просмотров
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Требуется сделать рерайт сообщений с форума автотематики. В день желательно делать по 10-15 сообщений не больше.

Оплата за сообщение вне зависимости от кол-ва знаков в нем. Одно сообщение - это 2-3 предложения максимум.

Кому интересно - пишите ваши цены за 1 сообщение.

12 лет назад
pivovarov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mr_robot
Михаил 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
30 дней
Очень доволен сотрудничеством с Михаилом. Рекомендую как ответственного и инициативного исполнителя.
Стас - очень хороший заказчик! Предоставил четкое ТЗ, всегда был на связи, оплачивал работу в срок. Всем рекомендую!
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