Нужно статьи - тематика: азартные игры, беттинг

КопирайтингЗавершен11 заявок483 просмотра
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Необходимы качественные тексты на следующие темы:

1.тема первой статьи - Ставки на Евро 2012

Ключи:

Ставки на Евро 2012

Ставки на Чемпионат Европы по Футболу

Ставки на Евро 2012 онлайн

EURO 2012 ставки на футбол

(1500-2000 символов)

2. тема второй статьи - Онлайн казино

Ключи:

онлайн казино

(1000-1250 символов)

3. (несколько статей) тема - Ставки на спорт

Тут задача посложнее, есть список ключей

необходимо его разбить на группы, которые и составят следующие статьи (от 1000 до 1500 символов)

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сделать ставки на матч

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12 лет назад
ttdot
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
turok239
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$32
1 день
Как всегда - всё на высоте!
Очередной раз поработали, все супер!!!
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