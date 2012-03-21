Составление ключевых фраз

КопирайтингЗакрыт2 заявки306 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача

Составление ключевых фраз и слов для составления новостных дайджестов на тему "Экология, энергоэффективность, энергосберегающие лампы"

Коротко о нас на http://www.primlight.com.ua/

Ключевые слова дополнить тегами (ключевыми словами) с сайта ecoclubua.com и со всех сайтов-партнеров http://ecoclubua.com/partnery/

Язык: русский / украинский

12 лет назад
3ddeclore
Иван 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Тексты с описанием популярных товаров

    $500

    Работа представляет собой наполнение каталога обзоров бытовой техники, домашней электроники и других популярных товаров. Вам необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.topproduct.ru - через форму добавлять обзоры - обязательно прочитать правила добавления обзоров - после модерации на ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить статью + написать еще одну

    Нужно поправить текст на главной dom-iz-kedra.ru А также написать в раздел О компании текст. Правки и рыба по о компании будет выдана исполнителю. Укажите цену за 2 статьи. Объем каждой небольшой - в районе 1400 знаков б.у.п.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт. Автотематика.

    Требуется сделать рерайт сообщений с форума автотематики. В день желательно делать по 10-15 сообщений не больше. Оплата за сообщение вне зависимости от кол-ва знаков в нем. Одно сообщение - это 2-3 предложения максимум. Кому интересно - пишите ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно статьи - тематика: азартные игры, беттинг

    Необходимы качественные тексты на следующие темы: 1.тема первой статьи - Ставки на Евро 2012 Ключи: Ставки на Евро 2012 Ставки на Чемпионат Европы по Футболу Ставки на Евро 2012 онлайн EURO 2012 ставки на футбол (1500-2000 символов) 2. тема второй статьи - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Евроремонт люкс

    $100

    Указанная сумма в 100$ показывает что мы ищем постоянного копирайтера который «окунётся» в нашу поставленную тематику сайта, а именно: ремонт и отделка квартир. Для начала нам нужна статья на тему «Евроремонт Люкс(класса люкс)». ТЗ, а также ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание положительных отзывов в Yandex Market

    $500

    Необходимо написание положительных (живых) отзывов на Yandex Market. Стоимость отзыва 75 рублей. Всего необходимо минимум 100 отзывов (частями) Оплата за каждый с самого начала с момента размещения. Пишите [email protected] Скайп: sssnick ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описание сумок

    Необходимо сделать описания к сумкам, точнее написать хороший продажный текст. Каждое описание не более 350слов. Описаний достаточно много. Пишите ваши предложения по оплате

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад