Работа представляет собой наполнение каталога обзоров бытовой техники, домашней электроники и других популярных товаров. Вам необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.topproduct.ru - через форму добавлять обзоры - обязательно прочитать правила добавления обзоров - после модерации на ...
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Добрый день, коллеги )))). Предлагаю вашему вниманию новый проект. Нужен качественный рерайт описаний фабрик-изготовителей ламината. Одно описание - не более 2 тыс.знаков, исходники имеются. Есть маленькое " но" - там где исходник больше, чем должен быть готовый тест, нужно творчески подсократить его. Уникальность - не ниже 98%.
Срок - неделя.
Ключей нет. Стоимость 30 руб. за 1000 без пробелов. Оплата по факту, Вебмани, wmr. В приват писать не нужно.
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