Добрый день, коллеги )))). Предлагаю вашему вниманию новый проект. Нужен качественный рерайт описаний фабрик-изготовителей ламината. Одно описание - не более 2 тыс.знаков, исходники имеются. Есть маленькое " но" - там где исходник больше, чем должен быть готовый тест, нужно творчески подсократить его. Уникальность - не ниже 98%.

Срок - неделя.

Ключей нет. Стоимость 30 руб. за 1000 без пробелов. Оплата по факту, Вебмани, wmr. В приват писать не нужно.