Рерайт описаний фабрик-изготовителей ламината

$50
КопирайтингЗавершен22 заявки431 просмотр
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Добрый день, коллеги )))). Предлагаю вашему вниманию новый проект. Нужен качественный рерайт описаний фабрик-изготовителей ламината. Одно описание - не более 2 тыс.знаков, исходники имеются. Есть маленькое " но" - там где исходник больше, чем должен быть готовый тест, нужно творчески подсократить его. Уникальность - не ниже 98%.

Срок - неделя.

Ключей нет. Стоимость 30 руб. за 1000 без пробелов. Оплата по факту, Вебмани, wmr. В приват писать не нужно.

12 лет назад
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранные исполнители
Natusia
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
К работе Натальи нет никаких претензий. Легкий слог, высокая уникальность, ответственный подход. Все сделано быстро и красиво. Рекомендую.
Четко изложенное ТЗ, своевременная оплата. Побольше бы таких заказчиков, как Татьяна! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
NadejdaO
Надежда 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
Надежда приятно порадовала сочетанием скорости и качества работы. Спасибо огромное, тексты читаются легко, и уникальность высокая. Довольна сотрудничеством, рекомендую.
redfox2011
Виктория 
38 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$6
2 дня
С Викторией приятно иметь дело. Работа выполнена качественно, в срок, в полном соответствии с ТЗ. Мелкие недочеты были мгновенно устранены. Спасибо большое за сотрудничество.
Отличный заказчик! Оперативная связь, мгновенная оплата, четкие требования.
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