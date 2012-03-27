SEO тексты. Приватно для karver

КопирайтингЗавершен2 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написание следующих текстов.

Для ноутбуков - 28 штук, для планшетов - 3 штуки, для электронных книг - 2 штуки, для мониторов - 2 штуки.

Тексты преимущественно объемом по 1700 знаков.

Общий объем работ - 55 000 знаков

12 лет назад
Yurs
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад
$270
5 дней
Тексты порадовали качеством. Проект был сдан вовремя. Требуемые корректировки, которых было не очень много, Александр внес в тот же день. В процессе сотрудничества с этим копирайтером его профессионализм и ответственность видны сразу.
И еще одно сотрудничество, по которому нет никаких нареканий. Юрий не задерживает оплату, быстро проверяет работу. Знает, каким он хочет видеть результат. Поэтому, в случае необходимости корректировок объясняет все ясно и доступно. Рекомендую, как ответственного заказчика, и сам буду с удовольствием сотрудничать с Юрием и далее.