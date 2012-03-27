SEO тексты. Приватно для karver

И еще одно сотрудничество, по которому нет никаких нареканий. Юрий не задерживает оплату, быстро проверяет работу. Знает, каким он хочет видеть результат. Поэтому, в случае необходимости корректировок объясняет все ясно и доступно. Рекомендую, как ответственного заказчика, и сам буду с удовольствием сотрудничать с Юрием и далее.