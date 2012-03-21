Сео-текст для описания раздела (одежда)

Нужно написать текст для описания раздела http://test.6pm.com.ua/category/pidzhaki-i-zhakety/

Ключей около 200, поэтому статья, думаю, будет большая, около 6-7 тыс знаков. И разбить ее на подзаголовки.

Перед началом работы нужно просмотреть ассортимент обязательно. Упор делать на то, что пиджаки молодежные, модные. Обратить внимание на цветовую гамму, фасоны и материалы. По списку ключей это будет понятно. Болеро там немного, в основном их меха, эти ключи обязательно. Вписать нужно 90% ключевых слов. Ну и ясное дело, сделать вывод, что только в этом магазине самый большой выбор пиджаков и жакетов, при этом совсем недорогих. Ключи недорого и дешево - обязательны.

Рассмотрю все предложения, но ориентируюсь на цену в 3 у.е./1000 знаков.

Список ключей для ознакомления прилагаю.