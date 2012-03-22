Описания лекарств для животных

Необходимо будет серия статей на тему малоэтажного строительства в общем объеме 50 статей по 3000 знаков. К работе приступить необходимо будет с 27 марта. с 27 марта по 31 - 10 статей, далее по 7 статей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написание статей-описаний лекарственных препаратов для животных.
Оплата - 40 рублей за 1000 символов.
Срок к которому необходимо выполнить задание - 28 марта.
Прикладываю ТЗ, по которому необходимо написать тексты.
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