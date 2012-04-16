Статьи по косметологии. Персонально для rasskazov

КопирайтингЗавершен4 заявки195 просмотров
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Блок статей по косметологии. ТЗ передано лично автору.

12 лет назад
Pit246
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-1)
12 лет назад
$144
5 дней
Учтены пожелания и требования ТЗ. Работа выполнена вовремя. Спасибо, Станислав.
Очень порядочный заказчик. Все грамотно объясняет, в процессе работы не возникало никаких конфликтов. И оплата всегда по договоренности. Спасибо!