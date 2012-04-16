Статьи по косметологии. Персонально для rasskazov

Нужно написать текст для описания раздела http://test.6pm.com.ua/category/pidzhaki-i-zhakety/ Ключей около 200, поэтому статья, думаю, будет большая, около 6-7 тыс знаков. И разбить ее на подзаголовки. Перед началом работы нужно просмотреть ассортимент обязательно. Упор делать на то, ...