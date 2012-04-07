Копирайт/рерайт на тему строительство

$200
КопирайтингЗавершен41 заявка289 просмотров
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Необходимо будет серия статей на тему малоэтажного строительства в общем объеме 50 статей по 3000 знаков.

К работе приступить необходимо будет с 27 марта.

с 27 марта по 31 - 10 статей, далее по 7 статей в неделю.

Исходники на рерайт предоставляю.

12 лет назад
molostow
Илья 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
yuriman82
Ман Юрий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$200
30 дней
Работа была сделана хорошо.
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