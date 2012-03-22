Необходимо придумать название для кафе, подробности выбранному исполнителю. Пишите цену, сроки, количество вариантов и др.условия. Без этих данных заявки не рассматриваются. Работа срочная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток.
Нужно либо переделать существующие басни, притчи и т.п. либо сочинять свое.
Вот что должно получится
Классическая версия ( классическая версия - необязательна, главное то что идет после классики)
Муравей все лето трудится в поте лица, строя дом и собирая запасы на зиму. Стрекоза знай себе, поет да веселится. Зимой, муравей живет себе в довольстве и тепле, а стрекозе, не позаботившейся о крове и пропитании, приходится туго.
Современная версия
Муравей все лето трудится в поте лица, строя дом и собирая запасы на зиму. Стрекоза знай себе поет, да веселится. Зимой, муравей живет себе в довольстве и тепле. Стрекоза, получив от муравья совет, пойти поплясать, созывает пресс-конференцию и гневно вопрошает, почему это муравей может со спокойной душой жить в теплом доме и есть от пуза, когда другие, менее удачливые, страдают от голода и холода?
Телевидение (CBC) присылает журналистов, которые передают интервью с дрожащей от холода стрекозой в прямом эфире. Рядом, в небольшом окошке показывают муравья, сидящего дома за сытным обедом. Общество потрясено таким чудовищным контрастом -- как могло случиться, чтобы в такой богатой стране, такие богатые муравьи допустили, чтобы бедная стрекоза так страдала?
Ново-демократическая партия (NDP) и канадский профсоюз автостроителей (CAW) устраивают демонстрацию перед домом муравья. Вся страна смотрит в прямом эфире, как демонстранты поют «We Shall Overcome» Давая интервью Питеру Менсбриджу, Джек Лейтон заявляет, что муравей разбогател, эксплуатируя стрекоз, и требует повысить ему налоги, чтобы заставить муравья внести, наконец, и свой вклад в помощь малоимущим.
В конце концов, либералы, не желая ссориться с НДП, проводят закон об экономическом равенстве и о взаимопомощи стрекозам. Действие закона ретроактивно распространяют на прошлое лето. Муравья, за то, что не нанял для постройки дома ни одной стрекозы, штрафуют за дискриминацию. Поскольку после уплаты штрафов у него не остается денег, правительство конфискует дом и поселяет там стрекозу. Муравей уползает в Штаты.
Финальная сцена
Дом муравья обветшал. Стрекозу, не желавшую даже думать о ремонте, находят мертвой на обломках рухнувшей лестницы. В дом, ставший теперь бесхозным, вселяется банда пауков, терроризирующая некогда благополучный район.
Сколько будет стоить 1 такая статья и сроки. Всего нужно в данный момент 5, если все устроит то 10.
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