СЕО копирайт

$50
КопирайтингЗавершен9 заявок223 просмотра
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СЕО копирайт (ключевики даю), темактика - недвижимость в Италии.

500 симв каждую неделю, работа долговременная.

Обязательное условие - быть на связи в скайпе голосом.

Плачу 3$ за 1000 зн.

Работа есть, если качество понравится, будут еще заказы.

12 лет назад
dad113
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Griboyedov
Игорь 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$1
1 день
гуд
За время продолжительного сотрудничества заказчик неукоснительно и в срок соблюдал свои обязательства. Рекомендую к сотрудничеству.
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