Простой текст по правам потребителей

В легко читаемой форме написать и оформить в ворде инструкцию-короткий обзор основных прав потребителей. Размер текста один лист (до 2000 знаков без пробелов). Интересует российское законодательство.

Упор сделать на возврат товара, возврат некачественного товара, пути решения конфликтов в магазинах, куда обращаться, если магазин не идет на встречу.

Предпочтение фрилансерам с юрид. образованием.

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