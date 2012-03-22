Простой текст по правам потребителей

КопирайтингЗакрыт14 заявок311 просмотров
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В легко читаемой форме написать и оформить в ворде инструкцию-короткий обзор основных прав потребителей. Размер текста один лист (до 2000 знаков без пробелов). Интересует российское законодательство.

Упор сделать на возврат товара, возврат некачественного товара, пути решения конфликтов в магазинах, куда обращаться, если магазин не идет на встречу.

Предпочтение фрилансерам с юрид. образованием.

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12 лет назад
Argo_com
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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