Статьи на аквариумную тематику

Необходимо написание статей-описаний лекарственных препаратов для животных. Оплата - 40 рублей за 1000 символов. Срок к которому необходимо выполнить задание - 28 марта. Прикладываю ТЗ, по которому необходимо написать тексты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В течение 5-7 дней необходимо написать 7 уникальных статей, оптимизированных по след. ключевым запросам (в скобках то, о чем должна идти речь в статье):
1. жесткость воды в аквариуме
2. кислотность воды в аквариуме
3. цихлиды в аквариуме(привести список цихлид и других рыбок, которые
1) наиболее популярны в аквариумах в стиле "Псевдоморе"
2) Можно содержать в аквариуме "псевдоморе")
4. дискусы и растения (нужно кратко сказать, что не все растения подойдут для дискусятников, привести список растений, которые подойдут, обязательно включить растения заднего, переднего,среднего планов и растения для озеленения коряг, камней и пр.)
5. фон для аквариума (однотонный, картинки на внешнюю стенку аквариума, объемные фоны на внутр. стенку и т.д.)
6. ивагуми (раскрыть, что это такое; описать главные принципы и правила построения композиций с камнями в аквариуме)
7. Водоросли черная борода (как выглядят, отчего появляются, как бороться с ними и т.д.)
Ключевые слова в тексте нужно выделять жирным.
Прошу присылать заявки только тех, кто хорошо знаком с аквариумной тематикой!!!
Размешать статьи не надо, просто присылаете на почту.
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