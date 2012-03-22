Статьи на аквариумную тематику

$30
КопирайтингЗакрыт10 заявок218 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В течение 5-7 дней необходимо написать 7 уникальных статей, оптимизированных по след. ключевым запросам (в скобках то, о чем должна идти речь в статье):

1. жесткость воды в аквариуме

2. кислотность воды в аквариуме

3. цихлиды в аквариуме(привести список цихлид и других рыбок, которые

1) наиболее популярны в аквариумах в стиле "Псевдоморе"

2) Можно содержать в аквариуме "псевдоморе")

4. дискусы и растения (нужно кратко сказать, что не все растения подойдут для дискусятников, привести список растений, которые подойдут, обязательно включить растения заднего, переднего,среднего планов и растения для озеленения коряг, камней и пр.)

5. фон для аквариума (однотонный, картинки на внешнюю стенку аквариума, объемные фоны на внутр. стенку и т.д.)

6. ивагуми (раскрыть, что это такое; описать главные принципы и правила построения композиций с камнями в аквариуме)

7. Водоросли черная борода (как выглядят, отчего появляются, как бороться с ними и т.д.)

Ключевые слова в тексте нужно выделять жирным.

Прошу присылать заявки только тех, кто хорошо знаком с аквариумной тематикой!!!

Размешать статьи не надо, просто присылаете на почту.

12 лет назад
dariarus88
Дарья 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$30
7 дней
Не первое наше сотрудничество. Все отлично, как обычно!
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