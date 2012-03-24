Рерайт статей: большие объемы

Нужен рерайт 5 статей автомобильной тематити. Общее количество знаков около 20 тыс. Подробнее в задании. Пожалуйста оставляйте свои предложения если вы готовы выполнить работу сегодня до 20.00 (задание перешлю исполнителю в 13-14 часов дня). Оплата через Приват24. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходим рерайт статей на тематику:
- туризм;
- ПО (фотошоп);
- пластиковые окна;
- страхование;
- андроид-приложения.
Объемы работ большие, в поиске исполнителя на постоянное (длительное) сотрудничество.
Выслушаю предложения по цене.
Каждому кандидату будет предложено тестовое задание (одно для всех), по результату задания буду выбирать исполнителей, задание оплачивается.
Пожалуйста указывайте примерный срок выполнения рерайта на 50 000 символов и свой icq.
Спасибо.
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