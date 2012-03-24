Рерайт статей: большие объемы

КопирайтингЗакрыт38 заявок426 просмотров
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Здравствуйте.

Необходим рерайт статей на тематику:

- туризм;

- ПО (фотошоп);

- пластиковые окна;

- страхование;

- андроид-приложения.

Объемы работ большие, в поиске исполнителя на постоянное (длительное) сотрудничество.

Выслушаю предложения по цене.

Каждому кандидату будет предложено тестовое задание (одно для всех), по результату задания буду выбирать исполнителей, задание оплачивается.

Пожалуйста указывайте примерный срок выполнения рерайта на 50 000 символов и свой icq.

Спасибо.

12 лет назад
Murrey_Head
Александр 
36 летТаиланд
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)
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