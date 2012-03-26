Рерайт 5 статей на автомобильную тематику

Нужен рерайт 5 статей автомобильной тематити. Общее количество знаков около 20 тыс. Подробнее в задании.

Пожалуйста оставляйте свои предложения если вы готовы выполнить работу сегодня до 20.00 (задание перешлю исполнителю в 13-14 часов дня).

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