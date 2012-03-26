Рерайт 5 статей на автомобильную тематику

$20
КопирайтингЗавершен4 заявки186 просмотров
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Нужен рерайт 5 статей автомобильной тематити. Общее количество знаков около 20 тыс. Подробнее в задании.

Пожалуйста оставляйте свои предложения если вы готовы выполнить работу сегодня до 20.00 (задание перешлю исполнителю в 13-14 часов дня).

Оплата через Приват24. Предоставлю источник на каждую статью. Ваши предложения до 1$ за 1000 знаков.

12 лет назад
dash-er
Дарья 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
aleks56ua
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Хороший качественный рерайт без замечаний. Очень ответственный испонитель. Немного по общей договоренности сместили сроки, но вся работа была выполнена точно в новооговоренный промежуток времени, без задержек. Спасибо за работу. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
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