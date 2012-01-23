aleks56ua

Александр aleks56ua

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
E-mail: [email protected]

Высшее техническое и экономическое образование.

Инженер-конструктор колесно-гусеничных машин.

Русский и украинский свободно, английский перевожу и адаптирую переводы.

Написание тематических обзоров, статей, реклама, копирайт, рерайт.

Опыт работы в рерайте/копирайте 5 лет.

Предпочтительные темы: машиностроение, автомобили, спецтехника, строительство, промышленное и торговое оборудование, мебель, недвижимость, металлообработка, продажи. Другие темы по согласованию.

E-mail: [email protected]

Тел. (38) 097 058 97 66

Отзывы заказчиков

Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать 9 статей для сайта
Все отлично
dash-er
Дарья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Рерайт 5 статей на автомобильную тематику
Хороший качественный рерайт без замечаний. Очень ответственный испонитель. Немного по общей договоренности сместили сроки, но вся работа была выполнена точно в новооговоренный промежуток времени, без задержек. Спасибо за работу. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
isvetlanalanai
54 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Копирайтинг, тексты на тему аренда стройтехники
Очень довольна работой и общением, все выполнено в срок и безупречно! надеюсь на продолжительное сотрудничество
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Рекопирайтинг статей по недвижимости.
Работа была выполнена точно в срок. Вернее, даже ранее срока, т.к. я даже не успел определиться с исполнителем, а Александр уже выполнил работу и сдал её. Качество материала превосходное, читается легко. Все параметры ТЗ были выполнены с педантичностью, свойственной лишь очень опытным профи. Продолжу сотрудничество сам и рекомендую к сотрудничеству.
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
5 статей про экскаваторы Hyndai
Статьи были успешно написаны и сданы.
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Копирайтинг
8 отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга