E-mail: [email protected]
Высшее техническое и экономическое образование.
Инженер-конструктор колесно-гусеничных машин.
Русский и украинский свободно, английский перевожу и адаптирую переводы.
Написание тематических обзоров, статей, реклама, копирайт, рерайт.
Опыт работы в рерайте/копирайте 5 лет.
Предпочтительные темы: машиностроение, автомобили, спецтехника, строительство, промышленное и торговое оборудование, мебель, недвижимость, металлообработка, продажи. Другие темы по согласованию.
E-mail: [email protected]
Тел. (38) 097 058 97 66
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Все отлично
$20
10 баллов
13 лет назад
Хороший качественный рерайт без замечаний. Очень ответственный испонитель. Немного по общей договоренности сместили сроки, но вся работа была выполнена точно в новооговоренный промежуток времени, без задержек. Спасибо за работу. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
$15
10 баллов
13 лет назад
Очень довольна работой и общением, все выполнено в срок и безупречно! надеюсь на продолжительное сотрудничество
$45
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена точно в срок. Вернее, даже ранее срока, т.к. я даже не успел определиться с исполнителем, а Александр уже выполнил работу и сдал её. Качество материала превосходное, читается легко. Все параметры ТЗ были выполнены с педантичностью, свойственной лишь очень опытным профи. Продолжу сотрудничество сам и рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
14 лет назад
Статьи были успешно написаны и сданы.
Копирайтинг
8 отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга