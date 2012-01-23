Работа была выполнена точно в срок. Вернее, даже ранее срока, т.к. я даже не успел определиться с исполнителем, а Александр уже выполнил работу и сдал её. Качество материала превосходное, читается легко. Все параметры ТЗ были выполнены с педантичностью, свойственной лишь очень опытным профи. Продолжу сотрудничество сам и рекомендую к сотрудничеству.