Разработка правил для онлайн-биржи

курсовая работа тема - учет капитальных вложений срок 28 марта
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Здравствуйте.
Необходимо разработать правила для онлайн-биржи по продаже внутриигровой валюты популярной онлайн-игры. Да-да, тот самый скучный текст, с которым предлагается ознакомиться при регистрации на половине интернет-ресурсов, но с некоторыми (незначительными) отличиями. Положительное отношение к юриспруденции в любом из её проявлений приветствуется.
Сроки не горят, сумма вознаграждения на ваше усмотрение (в разумных пределах).
Спасибо за внимание.
P.S. Предложения скрыты.
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