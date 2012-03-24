Разработка правил для онлайн-биржи

Здравствуйте.

Необходимо разработать правила для онлайн-биржи по продаже внутриигровой валюты популярной онлайн-игры. Да-да, тот самый скучный текст, с которым предлагается ознакомиться при регистрации на половине интернет-ресурсов, но с некоторыми (незначительными) отличиями. Положительное отношение к юриспруденции в любом из её проявлений приветствуется.

Сроки не горят, сумма вознаграждения на ваше усмотрение (в разумных пределах).

Спасибо за внимание.

P.S. Предложения скрыты.