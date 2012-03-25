Копирайтинг сообщ. для социальных сетей для Haier

Тематика: создание сайтов Объем: 2500 знаков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер текстов для социальных сетей.
Задача: написание коротких постов и подбор сопровождающих фотографий, которые будут публиковаться на площадках в социальных сетях компании Haier.
Объем работы: Публикуемые посты разделены на 10 рублик, по два поста в день. В месяц выходит 40 постов. В зависимости от рубрики, объем постов может колебаться от 300-400, до 1500-2000 знаков, количество сопровождающих фотографий – от 1 до 8. Например, рубрика «Советы по ремонту квартиры»: одна фотография, текст на 1500 знаков; «Кухни знаменитостей»: текст на 300-400 знаков (короткое вступление) и 4-10 фотографий.
Рубрики разделены на 3 условные группы:
полезные (которые интересны людям с конструктивной точки зрения, которые содержат важную информацию; например рубрики советы по ремонту, советы по выбору бытовой техники, интересные факты из мира бытовой техники …),
фановые/эмоциональные (которые вызывают у людей эмоции, интересны, необычны; например рубрики планируем помещение по Фен-Шуй, новинки дизайна, модные кухни…)
и брендированные (рубрики, связанные с брендом: новости Хаиер, наша техника, наши технологии и т.д.).
Материал по брендированным постам частично будет предоставляться, по полезным и фановым – нет. Полный список рубрик с их описанием будет выслан кандидату дополнительно.
Информация о конечном заказчике: Haier китайская компания, является мировым лидером производства и продажи крупной бытовой техники: холодильники, стиральные машины, кондиционеры, водонагреватели и т.д. Есть и другая техника, например, телевизоры, микроволновки, телефоны, даже ноутбуке, но эти виды не представлены на российском рынке. Хаиер вообще только недавно вышел на Россию, поэтому он такой непопулярный у нас.
Официальный сайт: http://haierrussia.ru
Аккаунты в соцсетях (именно для них надо готовить материал): http://vk.com/club19165918 и http://www.facebook.com/HaierRussia
Требования и пожелания: Заказчик очень требователен к стилю и качеству материала: стиль сдержанный, журнальный, все-таки крупный солидный бренд. Никаких «боянов» и «перепостов». Заказчик настаивает на том, чтобы факты и идеи для публикаций брались из англоязычных источников.
Требуется идеальная грамотность – никаких ошибок, недостающих или лишних запятых и т.д.
Социальные аккаунты хаиера уже ведутся некоторое время, поэтому еще одно требование связано с тем, чтобы не повторялись идеи уже опубликованных материалов, по крайней мере за последний месяц-полтора (это не сложно соблюдать, все равно же будете читать предыдущие посты, чтобы понят что требуется).
Фотографии большие, яркие, сочные, без текстов, копирайтов, водяных знаков и т.д. (Есть сервисы поиска похожих изображений, которые, по опыту, очень сильно выручают в похожих ситуациях, например, нашли фотографию, она маленькая и с копирайтом, а потом с помощью сервиса tineye.com (или другого) нашли крупную и без копирайта).
Крайнее требование очевидно, но все же зафиксирую: материалы для социальных сетей, поэтому это не столько монолог, сколько призыв к диалогу – необходимо показывать разные точки зрения, призывая людей к обсуждению, использовать открытые вопросы, провоцировать и т.д.
Оплата и сроки: Материалы требуется готовить раз в неделю на следующую неделю вперед, предоставлять материал во вторник, среду. Оплата работы ежемесячная в начале месяца.
Сумма: 7 т.р. фиксированная часть + 3 т.р. бонус, если материалы будут набирать лайки, комментарии, перепосты (проще говоря: если они будут интересны).
Контакты: [email protected]
В ТЕМЕ ПИСЬМА СДЕЛАЙТЕ ПОМЕТКУ «КОПИРАЙТЕР», пожалуйста, а то в почте очень тяжело разбираться. Пишите, заинтересованы ли вы в заказе и дополнительные вопросы, если такие есть.
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