Текст для главной страницы сайта

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$50
КопирайтингЗавершен1 заявка102 просмотра
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Тематика: создание сайтов

Объем: 2500 знаков

12 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Давно работаем с Александром. Всегда качественные тексты в срок. Спасибо.
Всегда рады сотрудничеству с Андреем! Конкретная задача, оплата без задержек, доброжелательное отношение - все на уровне! Успешной реализации проектов!
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