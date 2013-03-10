Текст-описание главной страницы сайта

Требуется копирайтер текстов для социальных сетей. Задача: написание коротких постов и подбор сопровождающих фотографий, которые будут публиковаться на площадках в социальных сетях компании Haier. Объем работы: Публикуемые посты разделены на 10 рублик, по два поста в день. ...