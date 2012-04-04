Требуется написать 24 статьи по 2 тыс. знаков каждая. Уникальность на менее 95%. В тексте должны быть анкоры со ссылками, список которых имеется в отдельном файле. Тематика статей должна быть схожа с тематикой анкоров. Объем каждой из статей должен быть не менее 2 тыс. знаков без пробелов.

Сроки - 2-3 дня.